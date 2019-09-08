0
11:36
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
15:36
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
15:06
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
14:28
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
12:23
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
19:20
Губернаторская повестка: От высокого к низкому
Еще новости
Экономика

Детские пособия вырастут в России

Детские пособия вырастут в России в 2020 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда. По прогнозам ведомства, ежемесячные выплаты в среднем увеличатся на 7% и составят порядка 12 тысяч рублей.

На пособия на первого ребенка в следующем году из федерального бюджета планируется выделить 150 млрд рублей, что втрое больше, чем в 2019-м. В дальнейшем эта сумма будет больше. Рост финансирования обусловлен увеличением количества получателей выплат, так как с января 2020 года на них смогут претендовать семьи, где есть ребенок до трех лет и доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов. По оценкам Минтруда, это коснется почти 1 млн семей, а в 2019 году пособия получают порядка 379 тыс.  

Эксперты считают, что выплаты смогут оказать существенную поддержку в борьбе с бедностью, однако вряд ли позволят преодолеть демографический кризис.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
08 сентября 2019
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
06 сентября 2019
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
06 сентября 2019
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
02 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
31 августа 2019
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева

Идет загрузка...