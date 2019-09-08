Детские пособия вырастут в России

12:50, 09 сентября 2019, ПАИ

Детские пособия вырастут в России в 2020 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда. По прогнозам ведомства, ежемесячные выплаты в среднем увеличатся на 7% и составят порядка 12 тысяч рублей.

На пособия на первого ребенка в следующем году из федерального бюджета планируется выделить 150 млрд рублей, что втрое больше, чем в 2019-м. В дальнейшем эта сумма будет больше. Рост финансирования обусловлен увеличением количества получателей выплат, так как с января 2020 года на них смогут претендовать семьи, где есть ребенок до трех лет и доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов. По оценкам Минтруда, это коснется почти 1 млн семей, а в 2019 году пособия получают порядка 379 тыс.

Эксперты считают, что выплаты смогут оказать существенную поддержку в борьбе с бедностью, однако вряд ли позволят преодолеть демографический кризис.