1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества

10:45, 10 сентября 2019, ПАИ

В 2019-2021 годах Псковский район планирует привлечь более 1 млн евро в рамках проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» («Общее Чудское озеро 2») Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В ходе реализации проекта на российской стороне в деревне Череха Псковского района будет построена станция очистки питьевой воды, что улучшит качество жизни порядка 2 тысяч человек. Также будет возведен причал для обслуживания двух муниципальных катеров в деревне Толбица, приобретен еще один пассажирский катер для увеличения пассажиропотока между материком и островами. Продолжится реконструкция очистных сооружений в Пскове.

В Эстонии построят современные порты в Васькнарве и Вярске, получат дальнейшее развитие порты в Луунье, Ряпине и Муствеэ, а в Тарту появится ремонтный ангар для реконструкции судов. Кроме того, запланированы учебные поездки в Эстонию и Россию, семинар для ознакомления с передовой практикой управления портами и предоставления качественных услуг пользователям.

Грантовый контракт по реализации международного инфраструктурного проекта был подписан 20 июня. Основной целью проекта является устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие территории Псковско-Чудского водоема.

Ведущий партнер проекта: волостное управление Сетомаа (Эстония). Партнеры проекта со стороны Российской Федерации - администрация Псковского района, муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области; со стороны Эстонии - городское управление Тарту, волостное управление Ряпина, волостное управление Алутагусе, волостное управление Луунья, волостное управление Муствеэ.

Общий бюджет проекта составляет 5 млн 199 тыс. 139 евро.