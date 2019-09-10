0
10:45
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10:26
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
11:36
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
15:36
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
15:06
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
Еще новости
Экономика

Больше 20 миллиардов рублей взяли в кредит жители Псковской области за полгода

21,6 млрд рублей взяли в кредит жители Псковской области в первом полугодии. Эта сумма превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 14,7%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Рост объёма выданных кредитов эксперты связывают с ростом потребительского кредитования на 18,4%.

При этом отмечается, что объём ипотечных кредитов, взятых жителями Псковской области, практически не изменился по сравнению с прошлым годом: сумма составила 3,9 млрд рублей, что выше показателя прошлого года всего 0,6%.

В целом в первом полугодии совокупный объем выданных банками в Псковской области кредитов составил 42,3 млрд рублей, что на 28,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекли кредитов на 47,1% больше, чем в прошлом году. Общая сумма займов достигла 20,8 млрд рублей, из которых на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 24,9% или 5,2 млрд рублей.

Больше всего кредитов - 7,9 млрд рублей – было выдано на обрабатывающие производства. На их долю пришлось 38,1% от общей суммы привлечённых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов. На втором месте по объёмам кредитования оказались сельхозпредприятия, которые привлекли 6,9 млрд рублей.

По данным на 1 июля совокупный кредитный портфель в Псковской области вырос на 15%, до 82,8 млрд рублей.

В то же время отмечен пост задолженности: у жителей региона она увеличилась на 20,5 до до 53,9 млрд рублей, в реальном секторе экономики - на 6,2% до 29 млрд рублей. При этом сумма просроченной задолженности сократилась по сравнению с прошлым годом на 31,8% и составила 4,3 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась до 6%,  в портфеле физических лиц - до 4,8%.

«В первом полугодии в Псковской области наблюдался рост кредитования жителей, при этом доля просроченной задолженности в розничном портфеле снижалась», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10 сентября 2019
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
10 сентября 2019
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек 1
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
08 сентября 2019
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
06 сентября 2019
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
06 сентября 2019
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»

Идет загрузка...