Больше 20 миллиардов рублей взяли в кредит жители Псковской области за полгода

13:32, 10 сентября 2019, ПАИ

21,6 млрд рублей взяли в кредит жители Псковской области в первом полугодии. Эта сумма превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 14,7%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Рост объёма выданных кредитов эксперты связывают с ростом потребительского кредитования на 18,4%.

При этом отмечается, что объём ипотечных кредитов, взятых жителями Псковской области, практически не изменился по сравнению с прошлым годом: сумма составила 3,9 млрд рублей, что выше показателя прошлого года всего 0,6%.

В целом в первом полугодии совокупный объем выданных банками в Псковской области кредитов составил 42,3 млрд рублей, что на 28,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекли кредитов на 47,1% больше, чем в прошлом году. Общая сумма займов достигла 20,8 млрд рублей, из которых на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 24,9% или 5,2 млрд рублей.

Больше всего кредитов - 7,9 млрд рублей – было выдано на обрабатывающие производства. На их долю пришлось 38,1% от общей суммы привлечённых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов. На втором месте по объёмам кредитования оказались сельхозпредприятия, которые привлекли 6,9 млрд рублей.

По данным на 1 июля совокупный кредитный портфель в Псковской области вырос на 15%, до 82,8 млрд рублей.

В то же время отмечен пост задолженности: у жителей региона она увеличилась на 20,5 до до 53,9 млрд рублей, в реальном секторе экономики - на 6,2% до 29 млрд рублей. При этом сумма просроченной задолженности сократилась по сравнению с прошлым годом на 31,8% и составила 4,3 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась до 6%, в портфеле физических лиц - до 4,8%.

«В первом полугодии в Псковской области наблюдался рост кредитования жителей, при этом доля просроченной задолженности в розничном портфеле снижалась», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.