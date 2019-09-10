0
10:45
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10:26
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
11:36
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
15:36
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
15:06
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
Еще новости
Экономика

Почти 15 млрд рублей перечислили налоговики Псковской области в бюджет страны

14,9 млрд рублей перечислило УФНС России по Псковской области в бюджетную систему России за 8 месяцев 2019 года. Эта сумма на 456,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 3,5 млрд рублей, доходы консолидированного бюджета Псковской области - 11,4 млрд рублей и возросли на 6,2%, из которых в доход областного бюджета поступили 9 млрд рублей, в доходы местных бюджетов – 2,4 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июль 2019 года на 52,9% обеспечено за счет поступлений налога на доходы физических лиц (5,9 млрд рублей), на 21,3% - налога на прибыль организаций (2,4 млрд рублей), на 15,1% - налогов на имущество (1,7 млрд рублей), на 11,2% - за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от которых составили  1,2 млрд. рублей.

За восемь месяцев в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области направили 10 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе в Пенсионный Фонд РФ – 7,5 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 812 млн рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,6 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10 сентября 2019
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
10 сентября 2019
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек 1
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
08 сентября 2019
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
06 сентября 2019
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
06 сентября 2019
Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»

Идет загрузка...