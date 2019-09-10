Почти 15 млрд рублей перечислили налоговики Псковской области в бюджет страны

15:41, 10 сентября 2019, ПАИ

14,9 млрд рублей перечислило УФНС России по Псковской области в бюджетную систему России за 8 месяцев 2019 года. Эта сумма на 456,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 3,5 млрд рублей, доходы консолидированного бюджета Псковской области - 11,4 млрд рублей и возросли на 6,2%, из которых в доход областного бюджета поступили 9 млрд рублей, в доходы местных бюджетов – 2,4 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июль 2019 года на 52,9% обеспечено за счет поступлений налога на доходы физических лиц (5,9 млрд рублей), на 21,3% - налога на прибыль организаций (2,4 млрд рублей), на 15,1% - налогов на имущество (1,7 млрд рублей), на 11,2% - за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от которых составили 1,2 млрд. рублей.

За восемь месяцев в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области направили 10 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе в Пенсионный Фонд РФ – 7,5 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 812 млн рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,6 млрд рублей.