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Политика

Избирком Петербурга утвердил победу Александра Беглова на выборах губернатора

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов 8 сентября, на которых в первом туре победил врио губернатора города Александр Беглов. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Беглов участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца и по результатам обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также в Ленинградской и Псковской областях и данных с цифровых избирательных участков сумел получить 64,43% голосов.

В выборах губернатора также принимали участие Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа». Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов - 16,03%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. Голосование проходило и на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах работали в Ленинградской области, ещё 15 - в Псковской области.

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