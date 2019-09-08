Озвучены предварительные результаты голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области

21:33, 08 сентября 2019, ПАИ

Четыре из пятнадцати экстерриториальные избирательные комиссии по выборам губернатора Санкт-Петербурга на территории Псковской области обнародовали первые результаты подсчета голосов. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка составила 84,59 процента от количества предполагаемых избирателей.

За Михаила Амосова, судя по предварительным данным, проголосовали 11,59 процентов избирателей, за Александра Беглова – 81,11 процента, за Надежду Тихонову – 7,31 процентов.

Всего на территории Псковской области за кандидатов в губернаторы северной столицы можно было проголосовать на 15 избирательных участках. Обработка бюллетеней продолжается.