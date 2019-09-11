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Экономика

Бюро кредитных историй могут получить доступ к данным о доходах россиян

Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) получат доступ к данным о доходах россиян и будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) вместо банков. Как сообщает газета «Известия», соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрит Госдума в первом чтении в сентябре. 

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что вопрос цены за рассчитанный показатель пока остается нерешенным.

В Ассоциации банков России (АБР) прошла закрытая встреча, на которой кредиторы предложили предоставлять показатель долговой нагрузки или сведения для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков.

В пресс-службе ПФР пояснили, что по закону персональные данные не могут быть переданы сторонним лицам без согласия гражданина. Однако, по мнению юристов, ПДН не относится к персональным данным, заявили в одном из банков. 

Центробанк с такой позицией не согласен. В учреждении считают, что предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению их прав.

Эксперты предположили, что нововведения приведут к «маркетинговому терроризму» со стороны кредитных организаций.

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