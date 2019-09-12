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Группа преподавателей одного из великолукских вузов обвиняется в получении взятки

Группа преподавателей одного из великолукских вузов обвиняется в получении взятки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, сотрудник Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, действуя по предварительному сговору со своими коллегами, получил от студентки взятку в размере 70 тысяч рублей за выставление в зачетной книжке положительных экзаменационных оценок.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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