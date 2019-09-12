Утвержден прожиточный минимум пенсионера в Псковской области на 2020 год

12:04, 12 сентября 2019, ПАИ

Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год установлена в размере 9 тыс. 529 рублей в месяц. Законопроект «О государственной социальной помощи» приняли депутаты Псковского областного Собрания на 35-й сессии 12 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно федеральному законодательству, регионы должны утвердить этот показатель в срок не позднее 15 сентября. С учетом указанной суммы будет производиться расчёт социальной доплаты пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума.

Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 год составляет 9311 рублей, за 1 квартал 2019 года - 8894 рубля, за 2 квартал - 9236 рублей. В Псковской области этот показатель равен за 1 квартал 2019 года 9187 рублей, за 2 квартал 2019 года - 9368 рублей.

Проект закона области согласован с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области и прокуратурой региона.

Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета – согласно новым нормам федерального законодательства в 2020 году социальная доплата пенсионерам будет выплачиваться из региональной казны. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что в бюджете региона потребуется предусмотреть в качестве социальной доплаты к пенсии 745 млн рублей. Кроме того, потребуются расходы на доставку в размере 3,2 млн рублей.