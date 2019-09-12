Налоговые льготы для садоводов и огородников установила Госдума

14:20, 12 сентября 2019, ПАИ

Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки, инициированные группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым, внесены в Налоговый кодекс РФ.

Документом установлены налоговые льготы и ставки в отношении садовых домов, которые не являются жилыми помещениями.

Кроме того, сейчас взносы садоводов и огородников не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль некоммерческих организаций. Принятые поправки распространят эту норму на платежи граждан, ведущих садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке - эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.

Также в законопроекте содержатся поправки, согласно которым налогом на прибыль не будет облагаться имущество, полученное в рамках целевого финансирования с 1 января.

Новые нормы вступят в силу через месяц после дня официального опубликования закона.