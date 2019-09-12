Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)

22:11, 12 сентября 2019, ПАИ

Жители областного центра отмечают, что река Пскова возле Троицкого моста очень сильно обмелела.

Пользователь Александр Елисеев разместил в социальных сетях фотографии этого участка. На снимках можно увидеть, что река заметно сузилась, и выступили камни, ранее скрывавшиеся под водой.

Автор сопроводил свои фото постом: «Если вдруг кто не видел. Пскова сейчас выглядит вот так».

Для сравнения, в апреле 2011 года река Пскова вышла из берегов и затопила Золотую набережную.