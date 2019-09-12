В МЭР прогнозируют рост доходов россиян во второй половине 2019 года
Минэкономразвития ожидает, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года. В интервью РБК глава ведомства Максим Орешкин заявил, что прогнозируемый рост в следующем году — 1,5%.
По словам министра, без роста доходов населения невозможна устойчивая модель роста экономики.
Согласно оценкам Росстата, в I полугодии текущего года реальные доходы россиян снизились на 1,3%. По пересмотренному прогнозу МЭР, в этом году реальные располагаемые доходы увеличатся на 0,1% — по сравнению с 1% ранее.
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина посчитала такую динамику неудовлетворительной. По ее мнению, проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».