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Экономика

В МЭР прогнозируют рост доходов россиян во второй половине 2019 года

Минэкономразвития ожидает, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года. В интервью РБК глава ведомства Максим Орешкин заявил, что прогнозируемый рост в следующем году — 1,5%.

По словам министра, без роста доходов населения невозможна устойчивая модель роста экономики.

Согласно оценкам Росстата, в I полугодии текущего года реальные доходы россиян снизились на 1,3%. По пересмотренному прогнозу МЭР, в этом году реальные располагаемые доходы увеличатся на 0,1% — по сравнению с 1% ранее.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина посчитала такую динамику неудовлетворительной. По ее мнению, проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».

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