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В Великолукском районе нарушитель вырубил лес на 4,5 млн рублей

За незаконную вырубку 200 деревьев хвойных пород у деревни Горбани в Великолукском районе мужчина отправился под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб, причинённый землям природоохранного пользования, составил почти 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Расследование дела находится на личном контроле временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Псковской области Алексея Дмитриева. На место событий направлены сотрудники специализированных подразделений областного управления для оказания помощи местным коллегам в организации оперативно-следственных мероприятий.

Подозреваемому предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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