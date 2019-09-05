В Пскове выступит ВИА «Поющие гитары»

13:42, 13 сентября 2019, ПАИ

26 сентября на сцену большого концертного зала Псковской областной филармонии выйдет вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». Как рассказали псковскому агентству информации организаторы концерта, программа получила название по строке из популярной песни коллектива - «Для меня нет тебя прекрасней».

Золотые хиты ансамбля: «Люди встречаются», «Cиний иней», «Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье».

«Поющие гитары» были созданы в 1966 году. Но до сих пор ансамбль радует слушателей своими концертами.

В Пскове артисты выступали в 2017 году. «Аплодировал и подпевал без преувеличения весь зал, - подчеркнули представители коллектива. - «Поющие гитары» – это эмоции, которые не забываются. Это история и современность в одном коллективе. Это легенды, которые живы и поют. И скоро они снова выступят для псковичей».