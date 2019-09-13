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Пушкиногорцу ограничили свободу за ДТП с пострадавшим

23-летнему уроженцу Пушкиногорского района ограничили свободу на 6 месяцев за совершение ДТП, в котором пострадал пассажир его автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района. 

23 февраля мужчина ехал на автомобиле по дороге Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок. Машина ушла в занос, переска полосу, предназначенную для встречного движения, и съехала в кювет. В результате ДДТ пассажир получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Наказание назначено с учетом наличия на иждивении виновного малолетнего ребенка. Приговор суда не вступил в законную силу.

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