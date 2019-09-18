Эксперты нашли нарушения в российских школьных столовых

09:21, 19 сентября 2019, ПАИ

Специалисты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского проверили 500 образовательных учреждений в России и выявили, что питание школьников не соответствует установленным нормативам, пишет газета «Известия».

В ходе проверок было установлено, что каждое четвертое блюдо из меню имеет массу на 12,5 - 24% меньше установленной, а рацион не сбалансирован по соотношению белков, жиров и углеводов. Кроме того, объем напитков оказался ниже нормы на 10%.

Также была выявлена частая смена поставщиков, что объясняется поиском более дешевой продукции в ущерб качеству.

Роспотребнадзор подтвердил наличие замечаний, но заверил, что наблюдается снижение их количества.