0
21:57
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
20:45
Система слежения за поведением водителей появится в России
17:56
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
17:44
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
16:58
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
15:35
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
14:31
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Еще новости
Общество

Эксперты нашли нарушения в российских школьных столовых

Специалисты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского проверили 500 образовательных учреждений в России и выявили, что питание школьников не соответствует установленным нормативам, пишет газета «Известия».

В ходе проверок было установлено, что каждое четвертое блюдо из меню имеет массу на 12,5 - 24% меньше установленной, а рацион не сбалансирован по соотношению белков, жиров и углеводов. Кроме того, объем напитков оказался ниже нормы на 10%.

Также была выявлена частая смена поставщиков, что объясняется поиском более дешевой продукции в ущерб качеству.

Роспотребнадзор подтвердил наличие замечаний, но заверил, что наблюдается снижение их количества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
18 сентября 2019
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
18 сентября 2019
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
18 сентября 2019
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
18 сентября 2019
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
18 сентября 2019
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
18 сентября 2019
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»

Идет загрузка...