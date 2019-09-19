Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове

13:54, 19 сентября 2019, ПАИ

Концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове представила архитектор архитектурного бюро «А. В. Студио» (застройщик «ЛУГ») Олеся Булыненкова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания научно-методического и экспертного совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое проходит 19 сентября.

Олеся Булыненкова рассказала, что подготовлена первая очередь строительства зданий на месте палаток на рынке по улице Карла Маркса, 1а. По ее словам, сохраняется визуальная связь с церквями, которые находятся рядом, они соединяются с бульваром. Также авторы проекта оставили место, которое формируется между второй очередью строительства и зданиями, где можно будет проводить ярмарки и другие мероприятия на открытой площадке. Запроектирована небольшая парковка, будет еще одна. «Существующий рынок явно не красит облик, он достаточно хаотичен, ларьки в ужасном состоянии», - заметила Олеся Булыненкова.

Она рассказала, что на первом этаже можно сделать «фрэш-рынок», детскую гейм-зону с фудкортом. По ее словам, сейчас в центре города нет таких мест, где можно непринужденно отдохнуть. Над гейм-зоной планируется установить световой фонарь с видимостью со второго этажа. Архитектор заметила, что подобные уже решения есть в торговых центрах.

На втором этаже разместится торговая зона, кафе с выходом на эксплуатируемую кровлю, откуда открывается вид на церковь Петра и Павла и Финский парк. «Для туристов центр города станет еще более привлекательным», - подчеркнула Олеся Булыненкова.

Также на Белорусском рынке будет добавлена зигзагообразная стена, которая меняет свой облик в зависимости от времени суток. Материалы и цветовое решение постарались сохранить от существующей постройки. Конструкция - металло-каркасная.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин заметил, что архитектуру определяет функционал. «Рынок современный, современный интерьер, экологичный, отличное решение с фасадом. Внутреннее пространство, архитектурные решения развиваются, вы почти во второй четверти XXI века. У людей появляются новые потребности, люди у нас меняются», - прокомментировал он проект.

Некоторые члены совета не одобрили проект, заметив, что он похож на «отель в Египте». Также прозвучала мысль о том, что Псков в отношении архитектуры – очень консервативный город.