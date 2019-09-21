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Политика

Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Шестой фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» проходит в Детском парке Пскова 21 сентября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Гости праздника смогут увидеть выставку фигур, малых форм и интересных кузнечных поделок, а также принять участие в мастер-классах и десяти интерактивных площадках.

На центральной площадке «Кузнечный двор» выступит фольклорный ансамбль «Уграда» и проведет обряд чествования кузнецов. Также на мероприятии организуют площадки «Позитивная механика», «Лучный тир», «Выставка-ярмарка» и «Кованые скульптуры».

На концертной площадке выступят театральные коллективы, Псковский колледж искусств, ансамбль «Бусинки», гости из Порховского, Стругокрасненского, Псковского и Пыталовского районов.

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