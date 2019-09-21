Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
Шестой фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» проходит в Детском парке Пскова 21 сентября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Гости праздника смогут увидеть выставку фигур, малых форм и интересных кузнечных поделок, а также принять участие в мастер-классах и десяти интерактивных площадках.
На центральной площадке «Кузнечный двор» выступит фольклорный ансамбль «Уграда» и проведет обряд чествования кузнецов. Также на мероприятии организуют площадки «Позитивная механика», «Лучный тир», «Выставка-ярмарка» и «Кованые скульптуры».
На концертной площадке выступят театральные коллективы, Псковский колледж искусств, ансамбль «Бусинки», гости из Порховского, Стругокрасненского, Псковского и Пыталовского районов.