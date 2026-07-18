В Псковской области завершается выдвижение кандидатов в региональный парламент восьмого созыва

14:32, 18 июля 2026, ПАИ

Этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва завершается сегодня, 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

В 18:00 прекращается приём документов в избирательную комиссию Псковской области и окружные территориальные избирательные комиссии.

На текущий момент необходимый пакет документов для заверения списков уже представили девять избирательных объединений.

Напомним, что в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.