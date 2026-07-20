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Политика

Девять партий подали документы на выборы в Псковской области

Один из важнейших этапов избирательной кампании 2026 года завершился в субботу, 18 июля. Избирательная комиссия Псковской области приняла документы от политических партий, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Сопов в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

Всего подали документы девять политических партий, на федеральном уровне – 11. Все документы от политических партий избирательная комиссия приняла, отметил спикер, они находятся в обработке. Проверяются все данные по поданным кандидатам.

В списке будут находиться следующие политические партии: Псковское региональное отделение ЛДПР, Псковское областное отделение «Единой России», Псковское региональное отделение партии «Яблоко», Псковское областное отделение партии «Новые люди», Псковское региональное отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Псковское региональное отделение «Справедливой России», Псковское областное отделение КПРФ, Псковское региональное отделение коммунистической партии «Коммунисты России» и Псковское областное отделение партии «Родина».

«Принимались документы и для кандидатов по Государственной Думе в 150-й избирательный округ. По состоянию на 19-е число у нас были приняты документы: Дмитрий Михайлов выдвинут КПРФ, Антон Минаков выдвинут ЛДПР, Игорь Романов выдвинут партией «Новые люди», Наталья Тудакова выдвинута партией «Справедливая Россия» и Александр Козловский выдвинут партией «Единая Россия». Итого пять кандидатов в депутаты в Госдуму», – перечислил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

После проверки документов облизбирком приступит к процессу регистрации кандидатов, который закончится 19 августа.

Напомним, что в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.

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