Александр Козловский: В наблюдении на выборах заинтересованы и граждане, и партии

15:30, 24 июля 2026, ПАИ

В качественном наблюдении на выборах, которое обеспечивают подготавливаемые Общественной палатой Псковской области наблюдатели, заинтересованы и политические партии, и граждане, заявил ПАИ депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Напомним, сегодня, 24 июля, региональная Общественная палата и отделение партии подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению наблюдения на выборах.

Александр Козловский напомнил, что такой традиции совместной работы с Общественной палатой много лет. «Профессионализм Общественной палаты Псковской области в оценке избирательных процессов для нас ценен и важен. Поэтому сегодняшнее соглашение имеет для нас высокую значимость», – сказал депутат Госдумы.

Соглашение сегодня, помимо «Единой России» подписали «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.