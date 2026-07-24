Соглашения о сотрудничестве подписали реготделения трёх партий с Общественной палатой Псковской области

14:58, 24 июля 2026, ПАИ

Общественная палата Псковской области и региональные отделения партий «Единая Россия», «Новые люди», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость подписали соглашения о взаимодействии по обеспечению наблюдения на предстоящих выборах в Госдуму и Законодательное Собрание региона. Церемония подписания состоялась в пятницу, 24 июля, в офисе региональной Общественной палаты, сообщает корреспондент ПАИ.

Подписи под соглашениями поставили председатель Палаты Александр Седунов, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский, руководитель отделения «Новых людей» Игорь Романов и Михаил Иванов, председатель реготделения Партии пенсионеров за социальную справедливость.

«Этот год очень важен с точки зрения избирательного процесса. Важно, чтобы все политические партии, которые принимают участие в выборах, были вовлечены, прежде всего, в обеспечение законодательных прав граждан», – отметил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Подписание соглашений с партиями продолжится на следующей неделе. Кроме того, Общественная палата региона намерена заключить соглашения по обеспечению наблюдения на выборах с региональными отделениями Союза пенсионеров России, Союза юристов России, а также областным советом профсоюзов.