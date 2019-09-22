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15 тысяч рублей перевёл лжебанкиру великолучанин

65-летний пенсионер из Великих Лук стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он сообщил, что со счёта пенсионера злоумышленники пытаются снять деньги, и чтобы их спасти, нужно сообщить данные о банковской карте. Великолучанин назвал запрашиваемые цифры, после чего с его карты были списаны 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поскольку такие мошенничества происходят достаточно часто, полицейские призывают жителей Псковской области в случае подобных звонков  быть предельно осмотрительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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