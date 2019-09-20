В Белоруссии дорожает бензин

15:14, 22 сентября 2019, ПАИ

В Белоруссии дорожает бензин. О повышении цен объявил концерн «Белнефтехим», объяснив такой шаг негативными внешними факторами, в частности, очередным этапом налогового маневра в нефтяной сфере в РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Белнефтехим» заявил, что возобновит практику еженедельного повышения внутренних цен на топливо.

С 22 сентября бензин подорожает на 1 копейку. В результате, АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,57 рубля ($0,77) за литр, АИ-95-К5-Евро -1,67 рубля ($0,82), АИ-98-К5-Евро - 1,89 рубля ($0,93), дизтопливо -1,67 рубля (0,82 доллара).