0
16:05
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
12:28
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
13:54
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове
11:40
На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году
11:56
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
15:28
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
Еще новости
Экономика

В Белоруссии дорожает бензин

В Белоруссии дорожает бензин. О повышении цен объявил концерн «Белнефтехим», объяснив такой шаг негативными внешними факторами, в частности, очередным этапом налогового маневра в нефтяной сфере в РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Белнефтехим» заявил, что возобновит практику еженедельного повышения внутренних цен на топливо.

С 22 сентября бензин подорожает на 1 копейку. В результате, АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,57 рубля ($0,77) за литр, АИ-95-К5-Евро -1,67 рубля ($0,82), АИ-98-К5-Евро - 1,89 рубля ($0,93), дизтопливо -1,67 рубля (0,82 доллара).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
20 сентября 2019
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
20 сентября 2019
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове
19 сентября 2019
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове 1
На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году
18 сентября 2019
На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
11 сентября 2019
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера
11 сентября 2019
«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера 1

Идет загрузка...