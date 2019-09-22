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Труп девушки с 50-ю ножевыми ранениями обнаружили в Саратове

Труп 18-летней девушки с 50-ю ножевыми ранениями обнаружили в Саратове в подъезде одного из домов на улице Вишневой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель. По предварительным данным, преступник и его жертва были знакомы с детства. В июле девушка взяла у друга деньги в долг, через какое-то время он начал требовать средства обратно. Погибшая деньги не возвращала.

Вечером 20 сентября молодой человек подкараулил свою знакомую в подъезде и нанёс её многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась.

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