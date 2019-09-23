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Происшествия

Два автомобиля сгорели в Островском и Псковском районах

22 сентября в 22:58 в Островском районе в деревне Рецкие сгорел «Фольксваген Пассат» 1995 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стала разгерметизация газового оборудования. Спасен жилой дом и 2 хозяйственные постройки.

23 сентября в 0:46 в городе Дно на улице Лермонтова из-за неправильного устройства отопительной печи произошел пожар в бане. Сгорела кровля, строение выгорело изнутри.

В 3:42 в Псковском районе в деревне Елизарово сгорел ВАЗ-2109. Причиной возгорания назван поджог.

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