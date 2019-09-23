Пожар произошёл на заводе-поставщике нефтепродуктов в Псковскую область

09:31, 23 сентября 2019, ПАИ

Пожар произошёл на заводе-поставщике нефтепродуктов в Псковскую область. Предприятие находится в Киришах Ленинградской области. Сообщение о возгорании поступило 23 сентября около 7:15, горела печь, сообщает ТАСС.

По состоянию на 8:43 пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 90 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы перехода огня на другие строения не было.

Во время внеплановой проверки предприятия в апреле Ростехнадзор выявил 26 нарушений, которые предписал компании устранить к 15 декабря 2019 года.

Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.