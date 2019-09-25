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Общество

Археологи начали искать крепость XV века в Опочке

Фото со страницы «Археология Пскова» в Instagram.

Археологический центр Псковской области начал исследования в Опочке. Об этом сообщается на странице «Археология Пскова» в Instagram.

«Контролируем работы по благоустройству территории вокруг и на валу и ищем, где же была крепость XV века», - написали археологи.

По итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке направлены 50 млн рублей

Проект благоустройства прошел государственную экспертизу и получил положительную оценку в Минстрое. Займётся благоустройством 8 гектаров городского вала в Опочке ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой». 

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