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Общество

Анна Кузыченко: В школах Пскова ни один класс не закрыт на карантин

В школах Пскова ни один класс не закрыт на карантин, заявила Псковскому агентству информации начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Анна Кузыченко пояснила, что есть критерии для закрытия класса или школы на карантин, они определены приказом комитета по образованию Псковской области. «На данный момент у нас нет информации о том, что где-то классах минимальное количество учащихся осталось, а остальные ушли по больничным», - отметила она и добавила, что для принятия соответствующего решения в классе должны отсутствовать по болезни более 25% учеников.

Начальник управления образования подчеркнула, что мониторинг ведётся в ежедневном режиме. «Все руководители школ и детских предоставляют информацию о количестве заболевших, и мы принимаем решения, необходимо ли закрыть класс и группу в детском саду», - сказала она. 

Анна Кузыченко добавила, что в городе идет активная вакцинация от гриппа среди сотрудников и обучающихся образовательных организаций и дошкольных учреждений.

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