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Общество

Минэкономразвития одобрило две обучающие программы Псковского бизнес-инкубатора

Министерство экономического развития России включило в свой перечень обучающих программ по предпринимательству две программы Псковского бизнес-инкубатора «Основы предпринимательства» и «Программа подготовки будущих бизнесменов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, свои заявки Псковский бизнес-инкубатор представил на рассмотрение в июле. Всего в отборе участвовали 724 программы из 64 регионов страны.

По итогам отбора в перечень Минэкономразвития включены 203 программ, включая псковские. С помощью них будут обучать малых и средних предпринимателей, а также тех, кто планирует начать свой бизнес.

Полный перечень программ можно посмотреть на сайте ведомства здесь>>>

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