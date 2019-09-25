Минэкономразвития одобрило две обучающие программы Псковского бизнес-инкубатора
Министерство экономического развития России включило в свой перечень обучающих программ по предпринимательству две программы Псковского бизнес-инкубатора «Основы предпринимательства» и «Программа подготовки будущих бизнесменов».
Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, свои заявки Псковский бизнес-инкубатор представил на рассмотрение в июле. Всего в отборе участвовали 724 программы из 64 регионов страны.
По итогам отбора в перечень Минэкономразвития включены 203 программ, включая псковские. С помощью них будут обучать малых и средних предпринимателей, а также тех, кто планирует начать свой бизнес.
Полный перечень программ можно посмотреть на сайте ведомства здесь>>>