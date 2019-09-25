Приставам разрешат выламывать двери квартир

15:44, 25 сентября 2019, ПАИ

Министерство юстиции выступило с инициативой наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов, сообщает РИА Новости.

В случае принятия поправок к закону «Об исполнительном производстве» приставам, проверяющим правомерность перепланировки и или установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если по-другому туда попасть нельзя.

Также можно будет разрушать элементы и конструкции, которые мешают проникнуть в квартиру или дом.

Такое право приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования. При взломе госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.