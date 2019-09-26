Ограбившему великолучанина жителю Новосокольников грозит семь лет тюрьмы

14:09, 26 сентября 2019, ПАИ

До семи лет тюрьмы грозит жителю Новосокольников, ограбившему великолучанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук, 2 сентября 29-летний мужчина с приятелем, находясь в доме на Новослободской набережной, избили владельца жилища и похитили принадлежащее ему имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Задержанный и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, имеет непогашенную судимость, а также совершил преступление в период нахождения под административным надзором.

Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.