На 15 млн увеличились доходы Пскова на 2019 год

11:55, 27 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в бюджет муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 27 сентября.

Доходы бюджета на текущий год увеличены на сумму порядка 15 млн рублей, на такую же величину выросли расходы. Дополнительные средства планируется направить на финансирование муниципальных программ «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт также доложила депутатам об исполнении бюджета города за I полугодие 2019 года. По её словам, в целом за это время лановые назначения по доходам городской казны увеличились на сумму порядка 1,5 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов - более чем на 1 млрд рублей. Дефицит бюджета за отчетный период не изменился и равен 133 млн рублей. Депутаты утвердили финансовый отчет.