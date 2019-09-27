Расширить список контролируемых пестицидов в продуктах предлагает Роскачество

12:41, 27 сентября 2019, ПАИ

Продукцию на российском рынке предлагают проверять на содержание более 100 пестицидов. Такую инициативу в Минсельхоз направило Роскачество, пишет РИА Новости.

На данный момент продукты сельского хозяйства на внутреннем рынке РФ проверяют на содержание только 13 пестицидов. При этом большая часть из них уже не применяется при агропроизводстве: 11 запрещены, по двум установлены предельные нормы содержания. Экспортную продукцию мониторят по более широкому списку пестицидов во соответствии с требованиями, установленными в других странах.

«Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров», - пояснили в Роскачестве.

Специалисты организации регулярно проводят скрининг продуктов на наличие более 130 видов пестицидов по нормам стран ЕС. По данным исследований, многие из них встречаются в продукции внутреннего рынка РФ. Официально наличие данных веществ в данный момент не является нарушением.

В Роскачестве считают, что расширение существующего списка контролируемых пестицидов позволит обеспечить продовольственную безопасность России и положительно повлияет на качество продуктов на прилавках.