Случайно найденной картой великолучанка оплатила свои покупки

13:59, 28 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках 20-летняя местная жительница потеряла банковскую карту предположительно на Октябрьском проспекте. Её нашла 68-летняя великолучанка. Но вместо того, чтобы сообщить о находке в соответствующие органы, она оплатила картой свои покупки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропажу карты молодая великолучанка обнаружила только тогда, когда с неё начали пропадать деньги. Пенсионерка расплачивалась по ней в магазинах и аптеке. Всего она успела снять более трёх тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи правопорядка нашли пенсионерку благодаря камерам видеонаблюдения. Она во всём признались. По данному факту возбуждено уголовное дело.