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Экономика

Доход в 12,5 тысяч рублей на члена семьи россияне назвали порогом бедности

Семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей, уверены жители России. Об этом свидетельствует исследование Левада-центра.

При этом субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.

Согласно результатам опроса, для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. рублей на человека.

40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, получающих доход выше порога бедности (60%), в 2019 году оказалась ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%).

 

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