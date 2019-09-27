Доход в 12,5 тысяч рублей на члена семьи россияне назвали порогом бедности

09:16, 30 сентября 2019, ПАИ

Семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей, уверены жители России. Об этом свидетельствует исследование Левада-центра.

При этом субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.



Согласно результатам опроса, для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. рублей на человека.

40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, получающих доход выше порога бедности (60%), в 2019 году оказалась ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%).



