Доходы россиян за четыре года вырастут на 6%

09:13, 01 октября 2019, ПАИ

Реальные располагаемые доходы россиян в ближайшие четыре года вырастут на 6,1%. Это произойдет за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Доходы в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей, увеличившись за год на 0,8%. При этом в последующие годы благосостояние граждан продолжит расти. В 2022-м они достигнут 73,9 трлн рублей, то есть номинальный рост прибыли ежегодно будет составлять 5–6%.

На факторы увеличения показателей повлияют ускорение российской экономики, выполнение нацпроектов, а также принимаемые государством меры в социальной политике, в том числе индексация зарплат и пенсий.