В МАПП Убылинка в Пыталовском районе обновят асфальт
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия запланирован в МАПП Убылинка в Пыталовском районе. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 86 тыс. 305,69 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации. Средства предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности» и федерального проекта «Логистика международной торговли».
Проведение аукциона намечено на 14 октября.
Подрядчику необходимо заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия дорог и площадок в многостороннем автомобильном пункте пропуска на площади 1300 квадратных метров. Работы требуется провести с 1 ноября по 20 декабря 2019 года.