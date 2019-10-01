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Общество

В МАПП Убылинка в Пыталовском районе обновят асфальт

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия запланирован в МАПП Убылинка в Пыталовском районе. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 86 тыс. 305,69 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации. Средства предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности» и федерального проекта «Логистика международной торговли».

Проведение аукциона намечено на 14 октября.

Подрядчику необходимо заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия дорог и площадок в многостороннем автомобильном пункте пропуска на площади 1300 квадратных метров. Работы требуется провести с 1 ноября по 20 декабря 2019 года.

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