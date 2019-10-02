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Экономика

Минприроды подсчитало ежегодный ущерб от волков

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали сумму ущерба, который наносят волки охотничьим хозяйствам в России. Он ежегодно составляет миллиарды рублей, передаёт РИА Новости.

В сообщении пресс-службы Минприроды говорится, что, по расчётам российских учёных и экспертов, ежегодный ущерб, который наносят волки охотничьему хозяйству, превышает 10 миллиардов рублей.

В связи с этим в министерстве планируют подготовить специальную программу по регулированию численности волков на всей территории страны. К этой работе также собираются привлечь власти субъектов Федерации.

В ведомстве отметили, что только в Красноярском крае и Якутии с 1990 года численность поголовья волков выросла в два раза.

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