Минприроды подсчитало ежегодный ущерб от волков

20:59, 02 октября 2019, ПАИ

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали сумму ущерба, который наносят волки охотничьим хозяйствам в России. Он ежегодно составляет миллиарды рублей, передаёт РИА Новости.

В сообщении пресс-службы Минприроды говорится, что, по расчётам российских учёных и экспертов, ежегодный ущерб, который наносят волки охотничьему хозяйству, превышает 10 миллиардов рублей.

В связи с этим в министерстве планируют подготовить специальную программу по регулированию численности волков на всей территории страны. К этой работе также собираются привлечь власти субъектов Федерации.

В ведомстве отметили, что только в Красноярском крае и Якутии с 1990 года численность поголовья волков выросла в два раза.