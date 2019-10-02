Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

22:10, 02 октября 2019, ПАИ

Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет. Об этом заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента, передает РИА Новости.

По ее словам, должны быть сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате оклада и стимулирующих выплат», - пояснила министр.

Она отметила, что «переход на новую систему оплаты труда потребует не менее двух лет», а также дополнительных финансовых расходов.

Скворцова рассказала, что первые расчеты будут сделаны до сентября 2020 года, а детализированную в конце 2021 года.