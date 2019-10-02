Подсчитана средняя «просрочка» россиян по микрозаймам

22:50, 02 октября 2019, ПАИ

Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам августа 2019 года составил 11 тыс. рублей, что почти на 25% меньше показателя годовой давности. Такие оценки приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за последние два года снизилась на 44%. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тысячи рублей, в 2018 году — 14,5 тысячи рублей, то в 2019 году — 11 тысяч рублей», — приводит РИА Новости выдержки из обзора.

Напомним, что с 1 октября, по требованию Центробанка РФ, российские банки и МФО при принятии решения о предоставлении потребительского кредита от 10 тыс. рублей и более обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. То есть финорганизации будут оценивать отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

При этом если «МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года)», указывалось ранее в материалах пресс-службы Центробанка РФ.

Ранее регулятор неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

По данным ЦБ, коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств) по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года до 8,8% с 8,3%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), более 11% российских заемщиков имеют текущую долговую нагрузку более 50%.

Более того, на прошлой неделе Центробанк РФ обнародовал данные, согласно которым доля «плохих» долгов в портфеле МФО по итогам II квартала 2019 года увеличилась до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 года. В ЦБ объясняли рост показателя снижением объемов портфеля, передаваемого профессиональным взыскателям.