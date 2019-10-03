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Политика

Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания

Константин Тарасов (в центре). Фото газеты "Гдовская заря"

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» предложил для избрания на должность председателя Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва Константина Тарасова. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия», соответствующий протокол 21-й конференции местного отделения партии был утвержден на заседании партийного президиума 3 октября.

По информации ПАИ, Константин Тарасов более 20 лет служил в ОМВД России по Гдовскому району, ушел на пенсию с должности участкового уполномоченного полиции в звании капитана. В настоящее время он работает преподавателем в Яммской средней школе.

Кроме этого, президиум согласовал кандидатуру члена партии «Единая Россия» Татьяны Васильевой для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Псковского района шестого созыва по единому избирательному округу.

Также для избрания на должность главы Серёдкинской волости предлагается кандидатура Владимира Удальцова, Карамышевской – кандидатура Юрия Травина. Посты руководителей депутатских объединений «Единой России» в собраниях волостей могут занять Людмила Фурман и Лариса Александрова соответственно.

Президиум утвердил протоколы местного политсовета Псковского районного отделения партии и решения депутатского объединения партии в собраниях сельских поселений.

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