Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания

17:11, 03 октября 2019, ПАИ

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» предложил для избрания на должность председателя Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва Константина Тарасова. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия», соответствующий протокол 21-й конференции местного отделения партии был утвержден на заседании партийного президиума 3 октября.

По информации ПАИ, Константин Тарасов более 20 лет служил в ОМВД России по Гдовскому району, ушел на пенсию с должности участкового уполномоченного полиции в звании капитана. В настоящее время он работает преподавателем в Яммской средней школе.

Кроме этого, президиум согласовал кандидатуру члена партии «Единая Россия» Татьяны Васильевой для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Псковского района шестого созыва по единому избирательному округу.

Также для избрания на должность главы Серёдкинской волости предлагается кандидатура Владимира Удальцова, Карамышевской – кандидатура Юрия Травина. Посты руководителей депутатских объединений «Единой России» в собраниях волостей могут занять Людмила Фурман и Лариса Александрова соответственно.

Президиум утвердил протоколы местного политсовета Псковского районного отделения партии и решения депутатского объединения партии в собраниях сельских поселений.