Почти 36 тысяч рублей лишился житель Казахстана, пытаясь купить двигатель у псковича

16:18, 04 октября 2019, ПАИ

Житель Павлодара (Казахстан) перевёл псковичу 214 тысяч тенге (около 35,8 тысяч рублей), пытаясь купить двигатель для своего мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По версии следствия, 28-летний павлодарец решил через социальную сеть «ВКонтакте» приобрести двигатель для своего мотоцикла. «Продавец» из Пскова скинул ему фотографии запчасти и паспорта с личными данными.

Уточнив сумму и сроки получения необходимой детали, мужчина перечислил на указанный счет 214 тысяч тенге, после чего ему скинули размытую фотографию накладной.

Когда покупатель попросил выслать фотографию накладной в более хорошем качестве, пскович проигнорировал его и перестал с ним выходить на контакт. Двигатель для мотоцикла павлодарец так и не получил.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 уголовного кодекса Казахстана. Выяснилось, что паспортные данные, которые прислал пскович, принадлежат другому человеку.