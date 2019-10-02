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Стартовал финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью

5 октября на картодроме «Печорский» стартовал финал Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Осенние виражи – 2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области. Гонка проходит на 42-м километре трассы Псков – Рига в Печорском районе. 

Заявки на участие в соревновании подали 23 гонщика из Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Санкт-Петербурга.

Ознакомление с трассой уже завершилось, в 11:30 стартовал первый контрольный заезд. В 12:45 запланирована церемония открытия, после неё продолжатся контрольные заезды. 

В 17:30 в гостиничном комплексе «Изборск» состоится церемония награждения победителей финального этапа и всего Чемпионата области по автомногоборью 2019 года.

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