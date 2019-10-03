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Происшествия

Автомобиль вылетел к реке в результате ДТП на Алмазной в Пскове

Днем 5 октября в Пскове на улице Алмазной столкнулись два автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

В результате аварии одна из машин вылетела с дороги на берег реки. 

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

В 8:36 в региональное управление МЧС поступило сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобиля в Пустошкинском районе в деревне Кисели. Как рассказали ПАИ в пресс-службе ведомства, для ликвидации последствий аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека. 

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