Автомобиль вылетел к реке в результате ДТП на Алмазной в Пскове
Днем 5 октября в Пскове на улице Алмазной столкнулись два автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.
В результате аварии одна из машин вылетела с дороги на берег реки.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.
В 8:36 в региональное управление МЧС поступило сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобиля в Пустошкинском районе в деревне Кисели. Как рассказали ПАИ в пресс-службе ведомства, для ликвидации последствий аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека.