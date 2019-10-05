В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

21:34, 07 октября 2019, ПАИ

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Это следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Согласно проекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предложили увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он составил 1,729.

Таким образом, указанные коэффициенты увеличатся на 4,9%.