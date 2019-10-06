Более одного грамма амфетамина изъяли псковские полицейские у жителя Курска

12:25, 08 октября 2019, ПАИ

В Пскове полицейские изъяли 1,03 грамма амфетамина у 27-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 5 октября на улице Яна Райниса сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки человека. Он, увидев приближающихся полицейских, попытался выбросить из кармана свёрток.

Стражи порядка задержали молодого человека, изъяли выкинутый свёрток и доставили мужчину в отдел полиции. Позднее задержанный пояснил полицейским, что в свёрстке находится амфетамин, который он заказал через интернет для личного потребления.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является амфетамином. Также выяснилось, что задержанный молодой человек приехал в Псков на заработки из Курска.