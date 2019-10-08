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В Пскове школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия прилагаемой к проездному справки

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова взяла под личный контроль инцидент со школьницей, которую в Пскове высадили из автобуса из-за отсутствия справки. «Я убеждена, что высаживать детей из общественного транспорта нельзя! Ни в зной, ни в мороз! И даже при отсутствии проездного билета! Особенно, если ребенок говорит, что забыл/потерял его или справку из школы. И если ему ещё нет 16 лет», - сообщила омбудсмен.

По словам Натальи Соколовой, к ней обратилась мама 13-летней школьницы и посетовала на то, что справку из образовательного учреждения ребенок забыл дома. Именно с этим документом родители могут приобрести льготный проездной для школьников. Однако в момент поездки у девочки был на руках лишь проездной, но сама справка по какой-то причине осталась дома.

Наталья Соколова уточнила, что у юной пассажирки изъяли проездной, а саму девочку высадили из автобуса.

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