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Очевидцев наезда на 14-летнего велосипедиста ищут в Пскове

В Пскове ищут очевидцев наезда на 14-летнего велосипедиста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 7 октября в 19:15 у дома № 27 на улице Гражданской. Неизвестный водитель на неустановленном транспорте сбил 14-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший получил серьезные травмы.

Тех, кто стал свидетелем происшествия, или располагает информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.

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