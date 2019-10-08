Очевидцев наезда на 14-летнего велосипедиста ищут в Пскове

17:19, 08 октября 2019, ПАИ

В Пскове ищут очевидцев наезда на 14-летнего велосипедиста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 7 октября в 19:15 у дома № 27 на улице Гражданской. Неизвестный водитель на неустановленном транспорте сбил 14-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший получил серьезные травмы.

Тех, кто стал свидетелем происшествия, или располагает информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.