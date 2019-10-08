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Общество

Уникальные пленки для гибких экранов создали в России

Новые токопроводящие пленки создали российские ученые, которые могут стать основой для гибких экранов смартфонов, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в экранах большинства гаджетов в качестве токопроводящей основы используется оксид индия-олова, пластичность которого ограничена радиусом изгиба в 3 см. Российские специалисты смогли создать материал с радиусом изгиба всего в 2 мм благодаря уникальной технологии производства и нанесения токопроводящих нанотрубок на полимерную основу.

Эта пленка позволит сделать максимально тонкие гнущиеся смартфоны с меньшей отражательной способностью, что сделает их использование удобным в солнечную погоду. При этом новые пленки могут многократно растягиваться до 100% при сохранении работоспособности.

Также пленку можно использовать для создания высокоточных медицинских сенсоров и тактильных датчиков для роботов. Например, она сделает более точными показания медицинских датчиков для снятия ЭКГ и приборов мониторинга частоты пульса и дыхания.

Если же «обтянуть» такой пленкой манипуляторы роботов, то они будут иметь высокую тактильную чувствительность и смогут выполнять более тонкую работу.

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